CAS отримав апеляцію Росії у справі про відсторонення лижників

Росія подала апеляцію в Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) у справі про відсторонення Радою Міжнародної лижної федерації (FIS) російських і білоруських лижників.

Про це повідомляє пресслужба CAS.

21 жовтня Рада FIS ухвалила рішення про продовження повного відсторонення росіян і білорусів від міжнародних змагань на весь олімпійський сезон-2025/26, відмовившись від надання окремим спортсменам нейтрального статусу.

Апеляція подана від імені Російської лижної асоціації, а також 12 російських спортсменів, серед яких 6 – паралімпійці. Серед 12 спортсменів присутні лижник Савелій Коростельов і стрибун з трампліна Даніл Садрєєв. Білоруська сторона до цієї апеляції не приєдналася.

Скільки часу триватиме розгляд справи – наразі не відомо. Розподіл олімпійських ліцензій у лижних видах спорту завершиться в другій половині грудня. Тому, якщо вердикт CAS буде винесено пізніше, то російські лижники не зможуть взяти участь у Олімпіаді-2026, навіть якщо рішення суду в Лозанні буде на їхню користь.