Стрибки з трампліна. Превц переміг у Планіці, Чофеніг забезпечив собі Кубок світу

Словенський стрибун Домен Превц виграв перший особистий старт на домашньому етапі Кубку світу в Планіці. Він на 4,3 бала випередив свого партнера по команді Анже Ланішека. Топ-3 замкнув японець Рьою Кобаясі.

Австрієць Даніель Чофеніг сьогодні посів четверте місце. Цей результат дозволив йому достроково оформити перемогу в загальному заліку Кубку світу. Його найближчий переслідувач, Ян Хьорль, посів сьогодні лише 8 місце.

Український стрибун Євген Марусяк припинив боротьбу в першій спробі, посівши 35 місце. Це був останній старт для 25-річного українця в поточному сезоні. Він завершив Кубок світу на 40 місці в загальному заліку з 76 очками в активі, що є його особистим рекордом.

Підсумкові результати: