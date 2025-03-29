Стрибки з трампліна. Австрія виграла останній командний турнір сезону

Збірна Австрії зі стрибків з трампліна виграла останній командний турнір Кубку світу-2024/25 на польотному трампліні у словенській Планіці.

Команда у складі Даніеля Чофеніга, Мануеля Феттнера, Яна Хьорля та Штефана Крафта на 29,1 бала випередила Німеччину (Карл Гайгер, Андреас Веллінгер, П’юс Пашке, Маркус Айзенбіхлер). Для Айзенбіхлера це був прощальний старт у кар’єрі.

Топ-3 замкнули господарі, збірна Словенії, чиї кольори захищали Ловро Кос, Тімі Зайц, Анже Ланішек і переможець вчорашнього особистого старту Домен Превц.

Підсумкові результати:

Кубок світу-2024/25 зі стрибків з трампліна завершиться в неділю, 30 березня, фінальним особистим стартом, у якому візьмуть участь лише 30 кращих у загальному заліку. Лідер збірної України Євген Марусяк у цей старт не відібрався.