Стрибки з трампліна. Ланішек завершив сезон перемогою, Превц – рекордом світу

Словенський стрибун Анже Ланішек виграв заключний старт Кубку світу сезону-2024/25 – особистий турнір на домашньому польотному трампліні в Планіці.

Він на 7,1 бала випередив свого партнера по команді Домена Превца, який у другій спробі встановив новий рекорд світу – 254,5 метри. Топ-3 замкнув німець Андреас Веллінгер. Свіжоспечений володар Кубку світу, австрієць Даніель Чофеніг, посів четверте місце.

Лідер збірної України Євген Марусяк у заключному турнірі сезону участі не брав. До фіналу допускаються лише 30 кращих у загальному заліку Кубку світу, Марусяк посів 40 місце в генеральній класифікації з 76 балами в активі.

Підсумкові результати:

Вчора, 29 березня, командний турнір у Планіці виграла збірна Австрії.