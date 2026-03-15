У Куршевелі скасували другу поспіль гонку гірськолижного Кубку світу

Олег Дідух — 15 березня 2026, 10:32
Другий супергігант на етапі чоловічого гірськолижного Кубку світу в французькому Куршевелі скасовано.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної лижної федерації (FIS).

Сьогодні у Куршевелі панують сприятливі погодні умови. Проте вночі у французьких Альпах був сильний снігопад, і організатори не встигли підготувати трасу до гонки.

Таким чином, це друге поспіль скасування супергіганту на Кубку світу в Куршевелі. У суботу перший супергігант було скасовано через складні погодні умови. Таким чином, у Куршевелі вдалося провести лише п'ятничний швидкісний спуск, який завершився перемогою Вінсента Кріхмайра.

Скасування недільного супергіганта дозволило Марко Одерматту достроково завоювати четвертий поспіль Малий кришталевий глобус у цій дисципліні.

