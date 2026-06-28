Легендарна лижниця розповіла, скільки ще триватиме її кар’єра

Зіркова шведська лижниця Йонна Сундлінг заявила, що планує залишитися в спорті на ще один олімпійський цикл і виступити на Іграх 2030 року в Франції.

Слова 31-річної спортсменки наводить OP.se.

"Гадаю, було б дуже круто виступити ще на одних Олімпійських іграх. Я завжди казала, що продовжуватиму доти, доки це приносить мені задоволення і доки відчуваю, що в мене є потенціал для зростання. І зараз ці відчуття зі мною", – заявила Сундлінг.

Зазначимо, що її зіркові партнерки по збірній Швеції, Фріда Карлссон і Лінн Сван, розглядають можливість завершення кар'єри вже після домашнього чемпіонату світу 2027 року в Фалуні.

Сундлінг є 2-разовою олімпійською чемпіонкою та 7-разовою чемпіонкою світу. На Іграх-2026 вона завоювала золото в командному спринті, а також срібло в особистому спринті та естафеті.