Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Лижі

Легендарна лижниця розповіла, скільки ще триватиме її кар’єра

Олег Дідух — 28 червня 2026, 14:38
Легендарна лижниця розповіла, скільки ще триватиме її кар’єра
Йонна Сундлінг
Getty Images

Зіркова шведська лижниця Йонна Сундлінг заявила, що планує залишитися в спорті на ще один олімпійський цикл і виступити на Іграх 2030 року в Франції.

Слова 31-річної спортсменки наводить OP.se.

"Гадаю, було б дуже круто виступити ще на одних Олімпійських іграх. Я завжди казала, що продовжуватиму доти, доки це приносить мені задоволення і доки відчуваю, що в мене є потенціал для зростання. І зараз ці відчуття зі мною", – заявила Сундлінг.

Зазначимо, що її зіркові партнерки по збірній Швеції, Фріда Карлссон і Лінн Сван, розглядають можливість завершення кар'єри вже після домашнього чемпіонату світу 2027 року в Фалуні.

Сундлінг є 2-разовою олімпійською чемпіонкою та 7-разовою чемпіонкою світу. На Іграх-2026 вона завоювала золото в командному спринті, а також срібло в особистому спринті та естафеті.

Йонна Сундлінг

Йонна Сундлінг

Лижні гонки. Сундлінг виграла прощальну гонку Діггінс
Лижні гонки. Клебо та Сундлінг виграли спринт у Лахті
Бенефіс Швеції. Сван – олімпійська чемпіонка в лижному спринті
Клебо в погоні за історією, гегемонія шведок. Чого чекати від лижних гонок на Олімпіаді-2026
Лижні гонки. Хегген і Сундлінг виграли спринт у Обергофі

Останні новини