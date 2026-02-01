Двоборство. Єнс Лурос Офтебро виграв багатоденку в Зеєфельді

Зірковий норвезький двоборець Єнс Лурос Офтебро став переможцем триденної багатоденки в рамках Кубку світу в австрійському Зеєфельді. Її програму завершував особистий Гундерсен – стрибки з трампліна HS 109 і лижна гонка на 12,5 км.

Офтебро в заключній гонці здійснив рейд з сьомого місця та в підсумку випередив на 3,7 секунди господаря змагань, австрійця Штефана Реттенеггера, який не втримав лідерство після стрибків. Топ-3 замкнув німець Вінценц Гайгер, який напередодні виграв другий етап багатоденки в Зеєфельді.

Підсумкові результати:

Багатоденка в Зеєфельді була останнім етапом Кубку світу з двоборства перед зимовою Олімпіадою-2026, яка стартує в п'ятницю, 6 лютого. Перший медальний старт у двоборців запланований на 11 лютого.