Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Двоборство. Єнс Лурос Офтебро виграв багатоденку в Зеєфельді

Олег Дідух — 1 лютого 2026, 17:38
Двоборство. Єнс Лурос Офтебро виграв багатоденку в Зеєфельді
Єнс Лурос Офтебро
Getty images

Зірковий норвезький двоборець Єнс Лурос Офтебро став переможцем триденної багатоденки в рамках Кубку світу в австрійському Зеєфельді. Її програму завершував особистий Гундерсен – стрибки з трампліна HS 109 і лижна гонка на 12,5 км.

Офтебро в заключній гонці здійснив рейд з сьомого місця та в підсумку випередив на 3,7 секунди господаря змагань, австрійця Штефана Реттенеггера, який не втримав лідерство після стрибків. Топ-3 замкнув німець Вінценц Гайгер, який напередодні виграв другий етап багатоденки в Зеєфельді.

Підсумкові результати:

Багатоденка в Зеєфельді була останнім етапом Кубку світу з двоборства перед зимовою Олімпіадою-2026, яка стартує в п'ятницю, 6 лютого. Перший медальний старт у двоборців запланований на 11 лютого.

Кубок світу з лижного двоборства Штефан Реттенеггер Єнс Лурос Офтебро

Єнс Лурос Офтебро

Двоборство. Брати Офтебро оформили переможний дубль у Обергофі
Двоборство. Єнс Лурос Офтебро здобув першу перемогу в сезоні
Двоборство. Гайгер здобув першу перемогу після травми
Двоборство. Томас Реттенеггер здобув другу перемогу в сезоні
Початок нової епохи. Прев’ю Кубку світу-2025/26 з лижного двоборства

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік