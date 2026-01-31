Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Двоборство. Гайгер виграв другий етап багатоденки в Зеєфельді

Олег Дідух — 31 січня 2026, 17:16
Двоборство. Гайгер виграв другий етап багатоденки в Зеєфельді
Вінценц Гайгер
Getty Images

Німецький дворборець Вінценц Гайгер виграв другий етап триденної багатоденки в австрійському Зеєфельді – компакт HS 109/7,5 км. У фінішному спринті чинний володар Кубку світу випередив лідера загального заліку та господаря змагань, Йоханнеса Лампартера. Топ-3 з відставанням у 2,3 секунди замкнув норвежець Єнс Лурос Офтебро.

Збірна України в цьому старті не була представлена. Дмитро Мазурчук напередодні посів 52 місце та не пробився до другого та третього етапів, де беруть участь лише 50 кращих.

Підсумкові результати:

Напередодні перший етап виграв Лампартер. Багатоденка в Зеєфельді завершиться в неділю, 1 лютого, особистим Гундерсеном HS 109/12,5 км. Початок стрибкової спроби – о 13:30 за київським часом.

Кубок світу з лижного двоборства Йоханнес Лампартер Вінценц Гайгер

Кубок світу з лижного двоборства

Двоборство. Лампартер розпочав багатоденку в Зеєфельді з перемоги
Останні старти перед Олімпіадою-2026. Анонс лижного вікенду
Найкращий результат Марусяка в сезоні, перша перемога "нового Клебо". Підсумки лижного вікенду
Двоборство. Брати Офтебро оформили переможний дубль у Обергофі
Кортіна, Санкт-Моріц та інші. 10 легендарних трамплінів, які більше не приймають топових змагань

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік