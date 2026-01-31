Двоборство. Гайгер виграв другий етап багатоденки в Зеєфельді

Німецький дворборець Вінценц Гайгер виграв другий етап триденної багатоденки в австрійському Зеєфельді – компакт HS 109/7,5 км. У фінішному спринті чинний володар Кубку світу випередив лідера загального заліку та господаря змагань, Йоханнеса Лампартера. Топ-3 з відставанням у 2,3 секунди замкнув норвежець Єнс Лурос Офтебро.

Збірна України в цьому старті не була представлена. Дмитро Мазурчук напередодні посів 52 місце та не пробився до другого та третього етапів, де беруть участь лише 50 кращих.

Підсумкові результати:

Напередодні перший етап виграв Лампартер. Багатоденка в Зеєфельді завершиться в неділю, 1 лютого, особистим Гундерсеном HS 109/12,5 км. Початок стрибкової спроби – о 13:30 за київським часом.