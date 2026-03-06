Двоборство. Лампартер достроково завоював Кубок світу

Австрійський двоборець Йоханнес Лампартер достроково став володарем Кубку світу сезону 2025/26 років. Для цього йому вистачило четвертого місця в особистому Гундерсені на етапі в фінському Лахті.

Для Лампартера це другий Великий кришталевий глобус у кар'єрі. Раніше він перемагав у загальному заліку в 2023 році.

Перемогу в Лахті здобув норвежець Єнс Лурос Офтебро. Він випередив свого старшого брата Айнара та господаря змагань, фіна Ілкку Херолу, який минулого тижня виграв перший у історії польотний старт у Бад Міттерндорфі.

Збірна України етап у Лахті пропускає.

Підсумкові результати:

У суботу, 7 березня, у Лахті відбудеться командний спринт. Початок стрибкової спроби – об 11:15 за київським часом.