Двоборство. Лампартер достроково завоював Кубок світу
Йоханнес Лампартер
Австрійський двоборець Йоханнес Лампартер достроково став володарем Кубку світу сезону 2025/26 років. Для цього йому вистачило четвертого місця в особистому Гундерсені на етапі в фінському Лахті.
Для Лампартера це другий Великий кришталевий глобус у кар'єрі. Раніше він перемагав у загальному заліку в 2023 році.
Перемогу в Лахті здобув норвежець Єнс Лурос Офтебро. Він випередив свого старшого брата Айнара та господаря змагань, фіна Ілкку Херолу, який минулого тижня виграв перший у історії польотний старт у Бад Міттерндорфі.
Збірна України етап у Лахті пропускає.
Підсумкові результати:
У суботу, 7 березня, у Лахті відбудеться командний спринт. Початок стрибкової спроби – об 11:15 за київським часом.