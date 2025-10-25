Гірські лижі. Шайб відкрила сезон першою в кар’єрі перемогою

У суботу, 25 жовтня, жіночим гігантом у австрійському Зольдені стартував новий сезон Кубку світу з гірських лиж. Перемогу на відкритті сезону здобула господарка змагань, Юлія Шайб.

Для неї це перша в кар’єрі перемога на етапах Кубку світу, минулого року вона була у Зольдені третьою. Для збірної Австрії це перша перемога в гіганті на жіночому Кубку світу з 7 березня 2016 року, коли Ева-Марія Брем перемогла у словацькій Ясні.

Шайб на 0,58 секунди випередила американку Полу Мольцан. Компанію на подіумі їм склала швейцарка Лара Гут-Бехрамі. Зіркова Мікаела Шиффрін посіла четверте місце.

У неділю, 26 жовтня, в Зольдені відбудеться чоловічий гігант. Початок першої спроби – об 11:00 за київським часом, другий раунд розпочнеться о 14:00.