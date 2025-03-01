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Стрибки з трампліна. Норвежки виграли командний турнір на ЧС-2025

Олег Дідух — 1 березня 2025, 20:08
Стрибки з трампліна. Норвежки виграли командний турнір на ЧС-2025
Getty Images

Збірна Норвегії зі стрибків на лижах з трампліна в особі Анни Одін Стрьом, Інгвільд Мідтскоген, Хейді Тросеруд і Айрін Марії Квандал виграла жіночий командний турнір на домашньому чемпіонаті світу 2025 року в Тронхеймі.

Господарки на 19,4 бала випередили австрійський квартет Ліза Едер, Юлія Мюльбахер, Жаклін Зайфрідстбергер і Ева Пінкельніг. Бронзу завоювала збірна Німеччини у складі Юліани Зейфарт, Катаріни Шмід, Агнес Райш і Селіни Фрайтаг.

Чемпіона п’ятничного особистого турніру, Ніка Превц, залишилася без медалі: збірна Словенії посіла четверте місце.

Підсумкові результати:

Так сьогодні, 1 березня, на чемпіонаті світу відбудеться кваліфікація до особистого турніру на нормальному трампліні у чоловіків. Початок – о 21:30 за київським часом.

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