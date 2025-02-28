Стрибки з трампліна. Ніка Превц – чемпіонка світу на нормальному трампліні

Словенська стрибунка на лижах з трампліна Ніка Превц завоювала золото чемпіонату світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі в особистому турнірі на нормальному трампліні. Для 19-річної словенки це перша в кар’єрі медаль чемпіонатів світу.

Срібло завоювала представниця Німеччини Селіна Фрайтаг. Бронза дісталася господарці змагань, норвежці Анні Одін Стрьом.

Німкеня Катаріна Шмід захистити свій чемпіонський титул не змогла, посівши у підсумку лише 19 місце.

Представниці України у фінальному турнірі участі не брали. І Жанна Глухова, і Тетяна Пилипчук у четвер, 27 лютого, не зуміли пройти кваліфікацію.

Підсумкові результати:

У суботу, 1 березня у жінок на чемпіонаті світу-2025 відбудеться командний турнір на нормальному трампліні.