Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Стрибки з трампліна. Ніка Превц – чемпіонка світу на нормальному трампліні

Олег Дідух — 28 лютого 2025, 17:01
Стрибки з трампліна. Ніка Превц – чемпіонка світу на нормальному трампліні
Ніка Превц
Getty Images

Словенська стрибунка на лижах з трампліна Ніка Превц завоювала золото чемпіонату світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі в особистому турнірі на нормальному трампліні. Для 19-річної словенки це перша в кар’єрі медаль чемпіонатів світу.

Срібло завоювала представниця Німеччини Селіна Фрайтаг. Бронза дісталася господарці змагань, норвежці Анні Одін Стрьом.

Німкеня Катаріна Шмід захистити свій чемпіонський титул не змогла, посівши у підсумку лише 19 місце.

Представниці України у фінальному турнірі участі не брали. І Жанна Глухова, і Тетяна Пилипчук у четвер, 27 лютого, не зуміли пройти кваліфікацію.

Підсумкові результати:

У суботу, 1 березня у жінок на чемпіонаті світу-2025 відбудеться командний турнір на нормальному трампліні.

Стрибки із трампліна чемпіонат світу з лижних видів спорту

чемпіонат світу з лижних видів спорту

Стрибки з трампліна. Українки не пройшли кваліфікацію на чемпіонаті світу
Перший медальний старт для Марусяка та скіатлони. Анонс лижного вікенду
Дві українські лижниці захворіли напередодні старту чемпіонату світу
Двоборство. Козлова – 33-тя у історичному масстарті на ЧС-2025
Лижні гонки. Клебо та Сундлінг – чемпіони світу в спринті

Останні новини