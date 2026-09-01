Росія намагається оскаржити відсторонення від чемпіонату світу-2027

Федерація хокею Росії подала апеляцію в Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) на рішення щодо свого відсторонення від чемпіонату світу 2027 року.

Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею Росії.

Раніше Дисциплінарна рада IIHF скасувала рішення Ради IIHF про недопуск збірних Росії до змагань сезону 2026/27, зазначивши, що наведені аргументи та звіти щодо оцінки ризиків не містили достатніх підстав для продовження відсторонення з міркувань безпеки. Проте наприкінці липня Рада IIHF знову підтвердила обмеження щодо російських команд.

Саме це рішення намагається оскаржити Росія. Слухання по даній справі призначені на кінець жовтня.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2027 року серед чоловіків відбудеться у Німеччині. Збірна України вперше за 20 років гратиме в елітному дивізіоні. Українці потрапили в групу А, де їхніми суперниками будуть Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Латвія, Австрія та Словенія.