Гірські лижі. Макграт виграв слалом у Краньській Горі

Норвезький гірськолижник Атле Лі Макграт виграв слалом на етапі Кубку світу в словенській Краньській Горі. Для нього це третя перемога у поточному сезоні та сумарно шоста в кар'єрі на Кубку світу.

Цей успіх дозволив Макграту закріпити своє лідерство у заліку Кубку світу в слаломі напередодні домашнього фіналу сезону в Хаф'єллі.

У Краньській Горі Макграт усього на 0,01 секунди випередив свого партнера по команді Хенріка Крістофферсена. Топ-3 замкнув бразилець Лукас Бротен, який напередодні виграв гігант.

Підсумкові результати:

Наступного тижня у чоловічому Кубку світу відбудеться швидкісний етап у французькому Куршевелі. 14 березня гірськолижники змагатимуться у швидкісному спуску, 15 березня – у супергіганті.