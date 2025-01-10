На етапі жіночого Кубку світу в Сестрієре проведуть додатковий гігант

На етапі жіночого Кубку світу з гірських лиж у італійському Сестрієре проведуть ще один, додатковий гігантський слалом.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної лижної федерації (FIS).

На 22 та 23 лютого в Сестрієре були заплановані гігант і слалом відповідно. Додатковий гігант буде проведено 21 лютого, він замінятиме старт, який мав відбутися 7 грудня в канадському Мон Тремблан. Він був скасований через складні погодні умови.

Зазначимо, що 8 грудня у Мон Тремблан мав відбутися ще один гігант, його поки що не перенесли нікуди. Також не знайдено заміну супергіганту, який повинен був відбутися 22 грудня в швейцарському Санкт-Моріці.

Старти в Сестрієре будуть першими в жіночому Кубку світу після чемпіонату світу в австрійському Заальбах-Хінтерглеммі (4 – 16 лютого).