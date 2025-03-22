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Гірські лижі. Швидкісні спуски на фіналі сезону скасовані

Олег Дідух — 22 березня 2025, 22:48
Гірські лижі. Швидкісні спуски на фіналі сезону скасовані
x.com/fisalpine

Швидкісні спуски як серед чоловіків, так і серед жінок на фіналі Кубку світу сезону-2024/25 з гірських лиж у американському Сан Веллі скасовані через складні погоді умови.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної лижної федерації (FIS).

Обидва швидкісних спуски мали відбутися у суботу, 22 березня. Старт змагань декілька разів відкладали через складні погодні умови. У підсумку організатори були змушені скасувати швидкісні спуски.

На інший день гонки не будуть перенесені. Таким чином, володарями Малих кришталевих глобусів у швидкісному спуску в чоловіків у жінок стали швейцарець Марко Одерматт і італійка Федеріка Бріньоне відповідно.

На неділю, 23 березня у Сан Веллі заплановані супергіганти. Жіноча гонка має розпочатися о 19:00 за київським часом, чоловіча – о 20:30.

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