Гірські лижі. Швидкісні спуски на фіналі сезону скасовані
Швидкісні спуски як серед чоловіків, так і серед жінок на фіналі Кубку світу сезону-2024/25 з гірських лиж у американському Сан Веллі скасовані через складні погоді умови.
Про це повідомляє пресслужба Міжнародної лижної федерації (FIS).
Обидва швидкісних спуски мали відбутися у суботу, 22 березня. Старт змагань декілька разів відкладали через складні погодні умови. У підсумку організатори були змушені скасувати швидкісні спуски.
На інший день гонки не будуть перенесені. Таким чином, володарями Малих кришталевих глобусів у швидкісному спуску в чоловіків у жінок стали швейцарець Марко Одерматт і італійка Федеріка Бріньоне відповідно.
На неділю, 23 березня у Сан Веллі заплановані супергіганти. Жіноча гонка має розпочатися о 19:00 за київським часом, чоловіча – о 20:30.