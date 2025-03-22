Гірські лижі. Швидкісні спуски на фіналі сезону скасовані

Швидкісні спуски як серед чоловіків, так і серед жінок на фіналі Кубку світу сезону-2024/25 з гірських лиж у американському Сан Веллі скасовані через складні погоді умови.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної лижної федерації (FIS).

Due to the present wind situation unfortunately after all efforts the jury together with the OC have decided to cancel todays Men’s and Women’s DH😭#fisalpine #worldcupsunvalley pic.twitter.com/VvtlbQt4j0 — FIS Alpine (@fisalpine) March 22, 2025

Обидва швидкісних спуски мали відбутися у суботу, 22 березня. Старт змагань декілька разів відкладали через складні погодні умови. У підсумку організатори були змушені скасувати швидкісні спуски.

На інший день гонки не будуть перенесені. Таким чином, володарями Малих кришталевих глобусів у швидкісному спуску в чоловіків у жінок стали швейцарець Марко Одерматт і італійка Федеріка Бріньоне відповідно.

На неділю, 23 березня у Сан Веллі заплановані супергіганти. Жіноча гонка має розпочатися о 19:00 за київським часом, чоловіча – о 20:30.