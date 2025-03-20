Фінали сезону в лижних гонках і двоборстві. Анонс лижного вікенду

Стрибки з трампліна

Старти тижня:

Субота, 22 березня

17:35 – Лахті (Фінляндія), HS 130, особистий турнір

Неділя, 23 березня

17:30 – Лахті (Фінляндія), HS 130, парний командний турнір (SuperTeam)

Для стрибунів на лижах з трампліна етап Кубку світу в Лахті буде передостаннім у поточному сезоні. Відбудеться він без участі збірної України: Євген Марусяк і Віталій Калініченко цього вікенду змагатимуться на фіналі Континентального кубку в польському Закопане, після чого поїдуть на заключний етап Кубку світу в Планіці.

Спад Даніеля Чофеніга у заключній частині сезон значно загострив боротьбу в загальному заліку Кубку світу. І Яну Хьорлю, який відстає від свого партнера по команді на 94 очки, не на руку той факт, що у Лахті відбудеться лише один особистий турнір. В неділю пройде парний командний турнір (SuperTeam). Його вже пора перестати вважати неповноцінним, оскільки саме SuperTeam замінить класичний командний турнір у програмі Олімпійських ігор.

Попри відсторонення практично всієї основи, виступить у Лахті збірна Норвегії у складі Фредріка Віллумстада, Сольве Йорекуда Странда, Сіндре Ульвена Йоргенсена, Адріана Тона Гундерсруда та 20-річного дебютанта Кубку світу, Ісака Андерса Лангмо.

x.com/FISskijumping

Оскільки тренерський штаб збірної Норвегії також відсторонений від змагань, діями команди надалі керуватиме Андерс Фаннемел. Перед етапом в Лахті його тренерський штаб підсилили ще однією зіркою норвезьких стрибків недавнього минулого, Роаром Льокельсоєм, який у минулому десятилітті працював у тренерському штабі збірної Німеччини ще за часів Вернера Шустера.

А тим часом про завершення кар’єри оголосив норвезький стрибун Сондре Рінген, який востаннє стрибав на лижах ще у грудні 2023 року на етапі Континентального кубку в Енгельбергу. Тоді спортсмен дуже невдало впав на приземленні: сильні пошкодження обличчя, три крововиливи у мозок і струс мозку. Повернутися у спорт після таких важких травм Рінген так і не наважився.

Також про завершення кар’єри оголосив ще один зірковий німецький стрибун: слідом за Маркусом Айзенбіхлером на пенсію вирішив піти Штефан Ляйє. Конкуренція за місце в основі збірної Німеччини в наступному сезоні буде значно меншою, хоча Штефана Хорнгахера, який дуже не любить проводити ротацію складу, це радше порадує, ніж засмутить. Питання лише в тому, чи збереже сам австрійський фахівець свою посаду на наступний сезон.

Гірські лижі

Старти тижня:

Субота, 22 березня

19:00 – Сан Веллі (США), швидкісний спуск, чоловіки

20:30 – Сан Веллі (США), швидкісний спуск, жінки

Неділя, 23 березня

19:00 – Сан Веллі (США), супергігант, жінки

20:30 – Сан Веллі (США), супергігант, чоловіки

Гірськолижники відправилися до США на фінал сезону в Сан Веллі (штат Айдахо). Цього року календар фіналу Кубку світу буде вельми незвичним. Раніше його проводили або в максимально стиснутому форматі за один тиждень, або розтягували на два змагальні вікенди.

Цього року вирішили влаштувати щось середнє: найближчими вихідними відбудуться швидкісні гонки, після чого в мідуїк наступного тижня відбудуться технічні старти, і завершиться Кубок світу в четвер, 27 березня. При цьому, з проведенням гонок уже почалися проблеми: перші тренування швидкісного спуску як у чоловіків, так і у жінок скасовані через сильний снігопад. Трагедії з цього робити поки що не варто – резервні дати є.

Перед фіналом сезону і у чоловіків, і у жінок уже визначилися володарі Великих кришталевих глобусів (ВКГ) – трофеї забезпечили собі Марко Одерматт і Федеріка Бріньоне. При цьому, у жінок у кожному з окремих заліків по дисциплінах ще жива інтрига, при чому, не лише на папері, а абсолютно реальна.

x.com/fisalpine

У швидкісному спуску на титул претендують Бріньоне, Корнелія Хюттер і Соф’я Годжа, яких розділяє всього 34 очка. У супергіганті на МКГ претендують Бріньоне та Лара Гут-Бехрамі, швейцарка відстає всього на 5 балів. Дві претендентки і у гіганті: Еліс Робінсон випереджає все ту ж Бріньоне на 20 балів. У слаломі теоретично завоювати титул аж 4 спортсменки: Зрінка Лютіч, Каміль Раст, Катаріна Лінсбергер і Венді Холденер. Хоча шанси останньої суто теоретичні – вона відстає від хорватки на 96 балів.

У чоловіків інтриги менше: Одерматт уже забезпечив собі Кубки світу в супергіганті та гіганті. В швидкісному спуску шанси обійти його зберігає партнер по команді Франьо Фон Аллльмен. Хоча зробити це буде складно: Марко лідирує з перевагою в 83 очки. У слаломі Хенріка Крістофферсена теоретично можуть обійти Лоїк Мейяр і Клеман Ноель, які програють йому 47 і 86 очок відповідно. Проте не забуваємо, що на фіналі очки в Кубок світу набирають не 30, а лише 15 кращих.

Тим часом, про завершення кар’єри оголосили італійський слаломіст Стефано Гросс і австрійська швидкісниця Тамара Тіпплер. 33-річній австрійці так і не вдалося повернутися на високий рівень після народження дитини.

Лижні гонки

Старти тижня:

П’ятниця, 21 березня

18:30 – Лахті (Фінляндія), спринт, вільний стиль, чоловіки/жінки

Субота, 22 березня

13:40 – Лахті (Фінляндія), командний спринт, вільний стиль, чоловіки/жінки

Неділя, 23 березня

9:30 – Лахті (Фінляндія), марафон, 50 км, класика, жінки

13:45 – Лахті (Фінляндія), марафон, 50 км, класика, чоловіки

Для лижників-гонщиків Лахтинські ігри стануть фіналом сезону. Проте збере етап далеко не оптимальний склад учасників. Зокрема, достроково пішли на канікули шведки Йонна Сундлінг, Лінн Сван і Фріда Карлссон, а також легендарна норвезька ветеранка Хейді Венг.

Водночас, її партнерка по команді Тереза Йохауг вирішила таки виступити на марафоні в Лахті. Чи буде це її останньою гонкою в кар’єрі на Кубку світу – досі не відомо. А ось її співвітчизник Пол Гульберг уже оголосив про завершення кар’єри та попрощається зі спортом саме в Лахті.

x.com/FISCrossCountry

Ну а в середу у лижників вдруге в історії було проведено міський спринт у Таллінні, який відбувається в дуже цікавій локації на доволі селективній трасі. Як і два роки тому, на ньому вирішили ввести один спільний сервіс на всі команди. Хотілось би бачити більше такого роду експериментів, щоби оцінити їхній вплив на підсумкові результати.

У чоловіків, склалося враження, таке нововведення не вплинуло ні на що – результати виявилися максимально передбачуваними. Йоханнес Клебо здобув впевнену перемогу, а друге місце розділили Харальд Остберг Амундсен і Жюль Шаппаз: виявити сильнішого не вдалося навіть за допомогою фотофінішу. Міг поборотися за призове місце ще один представник Франції, Люка Шанава, який показав другий час у кваліфікації. Про у півфіналі він впав у фінішному створі без сторонньої допомоги та припинив боротьбу.

Без подіуму залишився зірковий італієць Федеріко Пеллегріно – четверте місце. П’ятим став Едвін Ангер, хоча від шведа на такій непростій трасі можна було чекати більшого.

Йоханнес Клебо Getty Images

У жінок свою другу перемогу в поточному сезоні здобула Надін Фендріх, яка виглядала найсильнішою ще починаючи з кваліфікації. Завдяки цій перемозі швейцарка вийшла на друге місце в спринтерському заліку. Шансі поборотися за МКГ немає – його достроково забезпечила собі Ясмі Йонсу. Фінка, яка за сезон не здобула жодної перемоги та лише одного разу піднялася на подіум, бере Малий Кубок світу – хороша ілюстрація як недосконалості нинішньої очкової системи, так і байдужості топових спортсменок (перш за все, шведок) до цього трофею.

Другою стала Майя Дальквіст, яка вкотре проявила себе майстром фінішного створу, проте не змогла поборотися з Фендріх на такій непростій трасі. Топ-3 замкнула Джулія Керн, яка після більш ніж п’ятирічної перерви вдруге в кар’єрі піднялася на подіум на Кубку світу. При чому, враховуючи те, як впевнено американка розгромила своїх суперниць у чвертьфіналі, здавалося, що вона зможе замахнутися навіть на щось більше. Її зіркова партнерка по команді Джессіка Діггінс спринт у Таллінні пропускала, вирішивши відпочити після дострокового завоювання Кубка світу.

Головною сенсацією жіночого спринта стало четверте місце 21-річної андорки Джини Дель Ріо. Для неї це особистий рекорд на Кубку світу, хоча назвати її випадковою людиною не можна: минулого року вона стала чемпіонкою світу серед юніорок у спринті. Цілком можливо, що такий прорив спортсменки з екзотичної збірної – наслідок саме рівних умов у плані сервісу на етапі в Талліннні.

Потерпіла невдачу Крістін Шістад, яка зазвичай дуже сильно виступає в кінцівках сезону. Про це говорить і статистика: у середу в Таллінні норвежка зазнала своєї першої поразки в спринті в березні на Кубку світу за останні три сезони. Вже у чвертьфіналі вилетіла внаслідок падіння героїня етапу в Холменколлені Моа Ілар.

Двоборство

Старти тижня:

Субота, 22 березня

11:00/13:50 – Лахті (Фінляндія), HS 130/10 км, особистий Гундерсен

Неділя, 23 березня

12:40/15:30 – Лахті (Фінляндія), HS 130/10 км, особистий Гундерсен

Для двоборців Лахтинські ігри також стануть фіналом сезону і фактично стартом пострііберівської епохи: легендарний норвежець свою прощальну гонку провів тиждень тому в Лахті так фактично подарував ВКГ Вінценцу Гайгеру.

Вінценц Гайгер Getty Images

А ось боротьба за третє місце в загальному заліку буде дуже запеклою: Йоханнес Лампартер випереджає Юліана Шміда всього на два очки. Теоретичні шанси обійти австрійця також є у Єнса Луроса Офтебро та Ілкки Хероли, які відстають на 102 і 163 бали відповідно. Хоча при нинішній очковій сітці Кубку світу з двоборства відіграти таке практично нереально. Що стосується збірної України, то, як і стрибуни, наші двоборці етап у Лахті пропускають.