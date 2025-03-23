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Думав, буде гірше: Марусяк прокоментував своє падіння на змаганнях в Закопане

Олексій Мурзак — 23 березня 2025, 00:06
Думав, буде гірше: Марусяк прокоментував своє падіння на змаганнях в Закопане
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Український стрибун на лижах Євген Марусяк прокоментував падіння на змаганнях зі стрибків з трампліна в польскому Закопане, запевнивши, що з ним все гаразд.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Друзі, дякую за вашу підтримку, дуже приємно! Зі мною все гаразд, скоро буду в строю. Думав, буде гірше. Радує, що все закінчилося нормально", – написав Марусяк.

На фото видно, що спортсмен травмував праву ногу. Наразі невідомо, який ступінь має пошкодження.

Як відомо, українець після невдалого приземлення покинув арену за допомогою лікарів.

Нагадаємо, Євген Марусяк і Віталій Калініченко цього вікенду змагаються на Континентальному Кубку в польському Закопане, після чого поїдуть на заключний етап Кубку світу в Планіці.

Євген Марусяк

Євген Марусяк

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