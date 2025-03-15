Стрибки з трампліна. Марусяк не потрапив у другу спробу на польотах у Вікерсунді

Український стрибун Євген Марусяк не зумів пробитися в залікову зону в першому особистому старті на польотному етапі Кубку світу в норвезькому Вікерсунді. Він стрибнув на 158,5 метра та посів у підсумку 37 місце з 40 учасників першого раунду.

Вчора кваліфікацію у Вікерсунді Марусяк пройшов із 29-м результатом, Віталій Калініченко до основних змагань не відібрався.

Виграв першу спробу німець Андреас Веллінгер. Він випереджає словенця Тімі Зайца та японця Рьою Кобаясі. Лідер загального заліку Кубку світу, австрієць Даніель Чофеніг, показав у першій спробі лише 14-й результат.

Результати першої спроби:

У неділю, 16 березня, у Вікерсунді відбудеться ще один особистий турнір на польотному трампліні. Кваліфікація розпочнеться о 16:05 за київським часом.