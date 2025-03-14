Стрибки з трампліна. Марусяк пройшов кваліфікацію у Вікерсунді

Українські стрибуни Віталій Калініченко та Євген Марусяк завершили кваліфікацію на етапі Кубку світу у Вікерсунді, який закриває норвезьке турне Raw Air.

Марусяк стрибнув на 199 метра та показав 29-й результат. Водночас Калініченко пролетів 182 метри та посів 41 місце, йому однієї позиції не вистачило для виходу до основного раунду.

Перемогу у кваліфікації здобув Домен Превц, який стрибнув на неймовірні 236 метрів.

Результати кваліфікації