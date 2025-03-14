Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Стрибки з трампліна. Марусяк пройшов кваліфікацію у Вікерсунді

Олександр Булава — 14 березня 2025, 19:22
Стрибки з трампліна. Марусяк пройшов кваліфікацію у Вікерсунді
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Українські стрибуни Віталій Калініченко та Євген Марусяк завершили кваліфікацію на етапі Кубку світу у Вікерсунді, який закриває норвезьке турне Raw Air.

Марусяк стрибнув на 199 метра та показав 29-й результат. Водночас Калініченко пролетів 182 метри та посів 41 місце, йому однієї позиції не вистачило для виходу до основного раунду.

Перемогу у кваліфікації здобув Домен Превц, який стрибнув на неймовірні 236 метрів.

Результати кваліфікації

Євген Марусяк Віталій Калініченко

Євген Марусяк

Марусяк у погоні за топ-10 на щасливому для себе трампліні. Анонс лижного вікенду
Стрибки з трампліна. Марусяк і Калініченко не потрапили в залікову зону в Осло
Стрибки з трампліна. Марусяк і Калініченко пройшли кваліфікацію в Осло
Тренер збірної України: Марусяк зміцнішав функціонально та фізично
Гучний скандал у стрибках, новий рекорд Марусяка. Підсумки лижного тижня

Останні новини