Стрибки з трампліна. Марусяк і Калініченко пройшли кваліфікацію на великому трампліні на ЧС-2025

Українські стрибуни на лижах Віталій Калініченко та Євген Марусяк відібралися до основних змагань особистого турніру на великому трампліні (HS 138) на чемпіонаті світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі.

Калініченко стрибнув на 123,5 метра та показав у підсумку 29-й результат. Марусяк пролетів 125,5 метра та замкнув топ-30, розташувавшись одразу за партнером по команді. До основного раунду пробиваються 50 кращих за підсумками кваліфікації.

Перемогу в кваліфікації здобув чемпіон змагань на нормальному трампліні, норвежець Маріус Ліндвік, який випередив японця Рьою Кобаясі та словенця Домена Превца.

Результати кваліфікації:

Перша спроба основних змагань розпочнеться у суботу, 8 березня, о 16:45 за київським часом.