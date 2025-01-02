Чинний чемпіон Тур де Скі припинив боротьбу в гонці

Зірковий норвезький лижник Харальд Остберг Амундсен зійшов з Тур де Скі-2024/25.

Про це повідомляє VG.

За їхньою інформацією, причиною сходу стала хвороба.

"На жаль, сьогодні вранці Харальд прокинувся із болем у горлі. Він уже прямує додому", – заявив лікар збірної Норвегії Уве Фераген.

Нагадаємо, Амундсен є чинним чемпіоном Тур де Скі. На момент сходу він ішов третім у зашальному заліку, програючи 57 секунду лідеру, Йоханнесу Клебо. Вчора Харальд виграв гонку переслідування у Тоблаху.

Зазначимо, що ще вчора, 1 січня, з Туру зійшов інший зірковий норвежець, Мартін Льовстрьом Ньєнгет. Сьогодні відмовився від продовження боротьби відомий французький спринтер Люка Шанава.

Сьогодні, 2 січня, на Тур де Скі другий день відпочинку. Попереду на гонщиків чекають три вирішальних етапи в італійському Валь ді Ф’ємме.