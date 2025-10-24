Найтитулованіша гірськолижниця всіх часів запустила власний логотип і вестиме подкаст

Найтитулованіша гірськолижниця всіх часів Мікаела Шиффрін представила персоналізований логотип, щоб візуально представити свій бренд.

Про це повідомляє Nbcolympics.com.

"Мій логотип. Моя ідентичність. Представляю торгову марку, яка відображає моменти, що сформували мене", – написала Шиффрін у соцмережах.

Оголошення пролунало за кілька днів до початку сезону Кубку світу з гірськолижного спорту 2025-26 років.

Логотип бренду був розроблений компанією Wunder Werkz у співпраці зі Skylark. Перша – це дизайн-студія з Денвера, що є вдалим вибором, враховуючи, що Шиффрін виросла приблизно за дві години їзди від цього міста в Едвардсі, штат Колорадо.

Разом із запуском бренду вона також дебютує з подкастом під назвою "У чому сенс з Мікаелою Шиффрін".

Згідно з прес-релізом, подкаст "запропонує слухачам нефільтрований погляд на її шлях, глибокі розмови з елітними спортсменами, керівниками підприємств, лідерами з інших сфер та значущими людьми в її житті".

Прем'єрний епізод вийде на всіх платформах 29 жовтня, за 100 днів до початку зимових Олімпійських ігор

У 30 років цю майстерку слалому вже можна вважати найвидатнішою лижницею всіх часів. Мікаела є володаркою кількох рекордів гірськолижного спорту, серед яких 101 перемога на Кубку світу, 15 медалей чемпіонату світу та 16 Кришталевих глобусів. Крім того, спортсменка має три олімпійські медалі (дві золоті, одна срібна).

Нагадаємо, нещодавно Шиффрін розповіла, як пережила жахливу травму на початку минулого сезону.