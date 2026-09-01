Знаменита фінська лижниця оголосила про завершення кар’єру

Відома фінська лижниця Кертту Нісканен ухвалила рішення про завершення кар'єри у віці 38 років.

Про це повідомила сама спортсменка на своїй сторінці в Інстаграмі.

Нісканен виступала на Кубку світу в сезоні-2007/08. Сумарно провела 317 індивідуальних стартів на Кубку світу, здобувши в них 8 перемог і 27 разів піднявся на подіум. У 2023 році фінішувала третьою в загальному заліку та завоювала Малий кришталевий глобус у дистанційних гонках.

За кар'єру Нісканен завоювала 3 срібла та 2 бронзи на Олімпіадах, а також 2 бронзи чемпіонатів світу. На Олімпіаді-2022 у Пекіні Кертту програла 0,4 секунди легендарній норвежці Терезі Йохауг у боротьбі за золото в розділці на 10 км класикою.

Раніше завершити кар'єру вирішила легендарна швейцарська гірськолижниця Лара Гут-Бехрамі.