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Легендарна гірськолижниця вирішила не повертатися у великий спорт

Олег Дідух — 5 серпня 2026, 19:39
Легендарна гірськолижниця вирішила не повертатися у великий спорт
Лара Гут-Бехрамі
Getty Images

Знаменита швейцарська гірськолижниця Лара Гут-Бехрамі ухвалила рішення не повертатися у великий спорт після важкої травми.

Про це повідомляє SRF.

Влітку минулого року Гут-Бехрамі оголосила про те, що олімпійський сезон-2025/26 стане для неї прощальним у кар'єрі. Проте на старті сезону вона порвала хрестоподібну зв'язку коліна внаслідок падіння на тренуванні.

Після цього Гут-Бехрамі неодноразово натякала на те, що через цю травму відкладе своє прощання з великим спортом на один рік. Проте тепер Лара ухвалила рішення не повертатися у великий спорт.

Лара Гут-Бехрамі – одна із найтитулованіших гірськолижниць сучасності. На Кубку світу вона дебютувала в сезоні-2008/09. Сумарно здобула 48 перемог і 100 разів піднімалася на подіум. У 2016 і 2024 роках перемагала в загальному заліку Кубку світу.

Завершення кар'єри Лара Гут-Бехрамі

Лара Гут-Бехрамі

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