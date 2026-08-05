Легендарна гірськолижниця вирішила не повертатися у великий спорт

Знаменита швейцарська гірськолижниця Лара Гут-Бехрамі ухвалила рішення не повертатися у великий спорт після важкої травми.

Про це повідомляє SRF.

Влітку минулого року Гут-Бехрамі оголосила про те, що олімпійський сезон-2025/26 стане для неї прощальним у кар'єрі. Проте на старті сезону вона порвала хрестоподібну зв'язку коліна внаслідок падіння на тренуванні.

Після цього Гут-Бехрамі неодноразово натякала на те, що через цю травму відкладе своє прощання з великим спортом на один рік. Проте тепер Лара ухвалила рішення не повертатися у великий спорт.

Лара Гут-Бехрамі – одна із найтитулованіших гірськолижниць сучасності. На Кубку світу вона дебютувала в сезоні-2008/09. Сумарно здобула 48 перемог і 100 разів піднімалася на подіум. У 2016 і 2024 роках перемагала в загальному заліку Кубку світу.