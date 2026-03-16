Легендарний французький гірськолижник оголосив про завершення кар’єри

Знаменитий французький гірськолижник Алексі Пінтуро оголосив про завершення кар'єри наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє France 24.

Головним успіхом у кар'єрі Пінтуро стала перемога в загальному заліку Кубку світу сезону-2020/21. Окрім цього, він ще 5 разів завершував сезон у чільній трійці генеральної класифікації. В 2021 році завоював Малий кришталевий глобус у гіганті, 6 разів ставав найкращим у заліку комбінації.

Пінтуро дебютував на Кубку світу в 2009 році. Сумарно на рахунку 34-річного француза 34 перемоги та 77 подіумів.

На Олімпійських іграх Пінтуро завоював срібло та дві бронзи. На чемпіонатах світу на рахунку француза 8 нагорода, 3 із яких – найвищого гатунку.

Напередодні супергігант на чоловічому Кубку світу з гірських лиж у Куршевелі було скасовано.