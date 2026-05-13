Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Легендарна лижниця завершить кар’єру наступного року

Олег Дідух — 13 травня 2026, 19:15
Легендарна лижниця завершить кар’єру наступного року
Хейді Венг
Getty Images

Легендарна норвезька лижниця Хейді Венг ухвалила рішення про те, що сезон-2026/27 стане останнім у її професійній кар'єри.

Про це повідомляє VG.

34-річна норвежка зізналася, що планувала завершити кар'єру ще наприкінці минулого сезону, проте успішний виступ на Олімпіади-2026 змусив її відкласти вихід на пенсію ще на один рік.

Венг дебютувала на Кубку світу в сезоні-2009/10, сумарно здобула 14 перемог і 128 разів піднімалася на подіум у особистих гонках. У 2017 і 2018 роках Венг вигравала загальний залік Кубку світу та багатоденку Тур де Скі.

На Олімпіаді-2026 вона завоювала золото в естафеті, а також срібло та бронзу в особистих гонках. На її рахунку 5 золотих медалей чемпіонатів світу, всі – у командних видах програми.

Завершення кар'єри Хейді Венг

Хейді Венг

Лижні гонки. Хейді Венг виграла скіатлон у Фалуні
Лижні гонки. Діггінс здобула першу перемогу в сезоні
Лижні гонки. Карлссон відкрила сезон перемогою в розділці
Лижні гонки. Ілар створила сенсацію в Осло
Лижні гонки. Карлссон – чемпіонка світу в марафоні

Останні новини