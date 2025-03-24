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Вонн: Довела усім, що вони не праві

Олег Дідух — 24 березня 2025, 17:44
Вонн: Довела усім, що вони не праві
Ліндсі Вонн
Getty Images

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн прокоментувала своє перше потрапляння на подіум на Кубку світу після повернення у великий спорт.

40-річну спортсменку цитує NBC Sports.

"Зазвичай я виступаю краще, коли тиск вищий. Це остання гонка сезону, я просто поставила усе на кін. Це рівень, на якому я знаю, що можу виступати. Знаю, що можу навіть краще. Це був важкий сезон, коли люди казали, що я не зможу, адже занадто стара, й вже у недостатньо гарній формі. Я думаю, що довела усім, що вони не праві.

Це був рік підйомів та падінь, і іноді важко залишатися позитивною, особливо тому, що люди знову говорять мені, що я повинна завершити кар’єру. Цей день означає для мене все. Я на шляху до Кортіни (місце проведення жіночих гірськолижних змагань на Олімпіаді-2026", – заявила спортсменка.

Нагадаємо, в неділю, 23 березня, Вонн посіла друге місце у супергіганті в Сан Веллі. Це її перший подіум на Кубку світу за 7 років.

Кубок світу з гірських лиж Ліндсі Вонн

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