Вонн: Довела усім, що вони не праві

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн прокоментувала своє перше потрапляння на подіум на Кубку світу після повернення у великий спорт.

40-річну спортсменку цитує NBC Sports.

"Зазвичай я виступаю краще, коли тиск вищий. Це остання гонка сезону, я просто поставила усе на кін. Це рівень, на якому я знаю, що можу виступати. Знаю, що можу навіть краще. Це був важкий сезон, коли люди казали, що я не зможу, адже занадто стара, й вже у недостатньо гарній формі. Я думаю, що довела усім, що вони не праві.

Це був рік підйомів та падінь, і іноді важко залишатися позитивною, особливо тому, що люди знову говорять мені, що я повинна завершити кар’єру. Цей день означає для мене все. Я на шляху до Кортіни (місце проведення жіночих гірськолижних змагань на Олімпіаді-2026", – заявила спортсменка.