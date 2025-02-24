Збірна України зупинилась за крок від Суперфіналу Кубка світу з лижної акробатики

Збірна України завершила свої виступи на етапі Кубка світу з лижної акробатики на п'ятому місці.

У китайському місті Бейдайхе відбулись змішані змагання з лижної акробатики на етапі Кубка світу. Збірна України посіла п'яте місце з 272.17 очками.

Першою стрибала Ангеліна Брикіна, яка виконувала "back Full-Full". За свій виступ спортсменка отримала 71.82 бали.

Олександр Окіпнюк, який виконав технічно складнішу комбінацію "back Double Full-Full-Full", отримав 115.84 очок.

Останнім виступав Дмитро Котовський, який виконав "back Full-Double Full-Full". Українець впав після спроби та за приземлення отримав від суддів лише 1.0 бала. Загалом Дмитро набрав 84.51 бали за свій стрибок.

Зазначимо, що наступний етап стартуватиме 28 лютого в казахстанському місті Алмати.

Раніше Котовський здобув срібло з лижної акробатики на етапі Кубка світу в Дір-Веллі.