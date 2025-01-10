Класичний етап у Адельбодені, швидкісні гонки у жінок. Анонс гірськолижного вікенду

Середина січня – здавалося б, самий розпал лижного сезону, проте майбутній вікенд буде одним із найменш насичених у поточній зимовій кампанії. Стрибуни відпочивають після Турне чотирьох трамплінів, лижники-гонщики – після Тур де Скі. Двоборці відпочивають вимушено: етап у Валь ді Ф’ємме скасовано через те, що італійці не встигли завершити реконструкцію трампліну, який прийматиме змагання Олімпіади 2026 року. У підсумку змагатися в суботу та неділю будуть лише гірськолижники.

Гірські лижі

Старти вікенду:

Субота, 11 січня

11:30/14:30 – Адельбоден (Швейцарія), слалом, чоловіки

12:15 – Санкт-Антон (Австрія), швидкісний спуск, жінки

Неділя, 12 січня

11:30/14:30 – Адельбоден (Швейцарія), гігантський слалом, чоловіки

12:15 – Санкт-Антон (Австрія), супергігант, жінки

Жіночий Кубок світу після технічного етапу в Краньській Горі відправився на швидкісні гонки у Санкт-Антоні, який у цей часовий слот чергується в календарі з іншою австрійською локацією, Альтенмарктом-Цаухензеє. Санкт-Антон приймає змагання у непарні роки, Альтенмаркт – у парні. Зазначимо, що етап розпочався з певних погодних проблем: через сильний снігопад було скасоване друге тренування швидкісного спуску, яке мало відбутися у п’ятницю. Втім, прогноз погоди на вікенд більш оптимістичний.

x.com/fisalpine

Що стосується першого тренування, яке відбулося в четвер, то його з гігантською перевагою в 1,31 секунди виграла Федеріка Бріньоне, яка нещодавно натякнула на завершення кар’єри наприкінці сезону. Якщо не брати до уваги величезного розриву, то топ-3 була доволі прогнозованою: туди також потрапили Лара Гут-Бехрамі та Соф’я Годжа.

Дуже цікаво буде поспостерігати в Санкт-Антоні за Ліндсі Вонн, чиє повернення в Кубок світу вийшло несподівано сильним: 14 місце в Санкт-Моріці в грудні. Чи вдасться продовжити хоча би на такому ж рівні? Цілком імовірно, що так. Принаймні, десятий результат у першому тренуванні налаштовує на оптимістичний лад.

Що стосується її не менш зіркової співвітчизниці, Мікаели Шиффрін, то вона продовжує процес відновлення після травми. 8 січня американка повернулась до тренувань на снігу, проте дата повернення в гонки досі не називається.

Ну а етап у Санкт-Антоні пропустить ще одна зірка, Марта Бассіно, яка застудилась. Дуже невчасно, враховуючи, що італійка помітно здала в гіганті та змістила свої пріоритети саме в бік швидкісних видів.

У чоловіків розпочинається класична січнева зв’язка з найпрестижніших етапів у Швейцарії та Австрії. Відкриває її за традицією технічний етап у Адельбодені. Легендарна траса "Хюнісберглі" з її знаменитим фінішним майже вертикальним спадом – одне із найскладніших випробувань у технічних видах. А переповнені трибуни з десятками тисяч швейцарських уболівальників створюють просто неймовірну атмосферу.

Зазначимо, що на суботу прогнозуються сильні снігопади, які вимусили організаторів внести корективи у програму етапу. Слалом із гігантом поміняли місцями, у суботу змагатимуться слаломісти. Рішення цілком логічне: більш коротку слаломну трасу розчистити від снігу та підготовити до змагань буде простіше.

x.com/fisalpine

Ну а в середу відбувся ще один класичний старт на Кубку світу – нічний слалом у Мадонна ді Кампільо, який закривав програму різдвяно-новорічного італійського турне. Зазначимо, що зазвичай цей старт відбувається у грудні, напередодні Різдва. Перенос старту на січень можна назвати невдалим рішенням: глядачів на трибунах було значно менше, ніж зазвичай.

Попри те, що траса "Каналоне Мірамонті" вважається далеко не найскладнішою, цього року сходів було дуже багато: 23 у першій спробі та ще 9 – у другій. В першому заїзді серед невдах опинився, зокрема, і Клемен Ноель, у якого після сходу та пошкодження в домашньому гіганті у Валь д’Ізері сезон пішов шкереберть. Також не дісталися фінішу Крістоффер Якобсен і господар змагань, Алекс Вінатцер, які в першій спробі максимально ризикували та йшли за дуже хорошими графіками.

Провалилась збірна Австрії. Ще на першій спробі зійшов Марко Шварц, який поки що не може набрати своїй звичних кондицій та стабільності після двох травм і пропуску майже цілого року. Мануель Феллер у першому заїзді показав четвертий результат, проте в другій спробі знову зійшов із дистанції. У 8 гонках поточного сезону в нього лише 2 доїзди – жахлива статистика для чинного володаря Кубку світу в слаломі. У підсумку найкращим із австрійців став Фабіо Гштрайн – лише десяте місце.

Зазначимо, що постановка другої траси була дуже непростою та підступною. Після переходу на круту ділянку стояла дуже крута зв’язка воріт. У підсумку більшість спортсменів були змушені або приторможувати перед виходом на круте, або, якщо влітали туди на високій швидкості – то припускалися помилки. Чи не єдиним, хто зумів пройти першу половину дистанції на межі ризику і при цьому не помилится на виході на круте, став Альберт Попов, що дозволило болгарину прорватися з восьмого місця після першої спроби та здобути свою першу в кар’єрі перемогу на Кубку світу та сумарно лише другу перемогу в історії Болгарії.

🇧🇬Albert Popov stuns field to end 45-year World Cup drought for Bulgaria🇧🇬🏆



Watch the Highlights here!👀#fisalpine #wintersport #worldcupmadonnadicampiglio pic.twitter.com/AwtReaHp6q — FIS Alpine (@fisalpine) January 8, 2025

Розв’язка слалома вийшла драматичною. З перевагою в 1,08 секунди над Поповим лідирував Атле Лі Макграт, проте на другій трасі він також зійшов. Те ж саме сталося з його партнером по команді Александером Стеен Ольсеном, який ішов 11-м. Ще у першій спробі зійшов Тімон Хауган. Що стосується Хенріка Крістофферсена, то він у другій спробі зумів прорватися з 9 місця на п’яте, проте цього не вистачило для того, щоб зберегти лідерство в слаломному заліку Кубку світу. Червоний біб у нього перехопив швейцарець Лоїк Мейяр, який у Мадонні став другим.

Топ-3 замкнув хорват Самуель Колега, для якого це перший у кар’єрі подіум на Кубку світу. Дебютував на Кубку світу молодший брат Зрінки Лютіч, Твртко. Перший млинець виявився гливким: 50-й результат у першій спробі – найгірший серед усіх, хто дістався фінішу першого заїзду.

Даніель Юле у другій спробі прорвався з 18 місця на сьоме. Непогано, але якби не доволі помітна помилка в другій спробі, швейцарець міг би навіть потрапити на подіум. Невдало пройшов нижню ділянку другого заїзду і Дейв Райдінг, як підсумок – лише 14-й підсумковий результат. Стівен Ам’єз нарешті зумів уникнути фіаско в другій спробі, проте подіума йому це не принесло: лише четверте місце.

Лукас Бротен у другій спробі прорвався з 16 місця на дев’яте. У тому, що бразило-норвежець після першого заїзду був настільки низько, він може звинувачувати лише самого себе: у першій спробі він допустився відчутного збою, який вартував йому 0,2 – 0,3 секунди. З 22 місця на підсумкове дев’яте у другій спробі прорвався Бенджамін Рітчі. Для 24-річного американця це найкращий результат у кар’єрі на Кубку світу.