Зіркова гірськолижниця натякнула на завершення кар’єри

Відома італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне заявила, що поточний сезон може стати останнім у її кар’єрі, навіть попри те, що наступного року в Італії відбудеться зимова Олімпіада.

Спортсменку цитує NeveItalia.

"Якщо я досі у спорті – то це тому, що я хочу викладатися на всі 100%. Я не та людина, яка буде виступати як-небудь, лиш би виступати, я перфекціоністка. Ми наближаємося до Олімпіади, і у мене є мрія туди поїхати. Але я продовжу виступати тільки якщо я буду готова на 100% – фізично, ментально, та захочу залишитися у спорті ще на рік. Але якщо у мене не буде мотивації – я не зможу провести ще один сезон", – заявила спортсменка.

Бріньоне – володарка Кубка світу 2020 року, в поточному сезоні 34-річна італійка наразі йде четвертою в загальному заліку.

Нагадаємо, минулого тижня Бріньоне зійшла з дистанції в гіганті в Краньській Горі.