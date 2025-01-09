Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Зіркова гірськолижниця натякнула на завершення кар’єри

Олег Дідух — 9 січня 2025, 14:00
Зіркова гірськолижниця натякнула на завершення кар’єри
Федеріка Бріньоне
x.com/fisalpine

Відома італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне заявила, що поточний сезон може стати останнім у її кар’єрі, навіть попри те, що наступного року в Італії відбудеться зимова Олімпіада.

Спортсменку цитує NeveItalia.

"Якщо я досі у спорті – то це тому, що я хочу викладатися на всі 100%. Я не та людина, яка буде виступати як-небудь, лиш би виступати, я перфекціоністка.

Ми наближаємося до Олімпіади, і у мене є мрія туди поїхати. Але я продовжу виступати тільки якщо я буду готова на 100% – фізично, ментально, та захочу залишитися у спорті ще на рік. Але якщо у мене не буде мотивації – я не зможу провести ще один сезон", – заявила спортсменка.

Бріньоне – володарка Кубка світу 2020 року, в поточному сезоні 34-річна італійка наразі йде четвертою в загальному заліку.

Нагадаємо, минулого тижня Бріньоне зійшла з дистанції в гіганті в Краньській Горі.

Олімпійські ігри 2026 Федеріка Бріньоне Кубок світу з гірських лиж

Федеріка Бріньоне

Жахливі травми на Стельвіо, історична перемога для Хорватії. Підсумки гірськолижного вікенду
Гірські лижі. Бріньоне здобула другу перемогу в сезоні
Блискуче повернення Бротена та фіаско Швейцарії в Зольдені. Підсумки лижного тижня
Бріньоне відкрила гірськолижний Кубок світу-2024/25 перемогою в Зольдені
Хіршер та Бротен повертаються, конкуренти Одерматта та Шиффрін травмовані. Прев’ю гірськолижного сезону

Останні новини