Коцар посіла 8 місце у фіналі етапу Кубку світу з фристайлу

Українська фристайлістка Катерина Коцар посіла 8 місце у дисципліні бігейр на етапі Кубка світу у французькому Тіні.

Коцар успішно подолала кваліфікацію, що відбулася 11 березня, та вийшла до фінальної частини змагань. Там вона змагалася з сімома суперницями, серед яких були титуловані атлетки – срібна призерка Олімпійських ігор 2022 Тесс Ледо з Франції та італійка Фіора Табанеллі, яка очолює світовий рейтинг сезону.

У фіналі кожна учасниця мала по три спроби, а до підсумкового результату враховувалися дві найкращі. Після двох спроб Коцар заробила 53.50 бала – її перший стрибок, оцінений у 39.25 бала, не увійшов до заліку. Це дозволило українці утримувати проміжну восьму позицію.

Найкращий результат Коцар показала в заключній спробі, виконавши вдалий стрибок, який судді оцінили у 79.75 бала. У підсумку вона завершила виступ із загальним результатом 133.25 бала, посівши восьме місце.

Для української спортсменки це вже четвертий фінал Кубку світу в кар'єрі. Вперше вона дійшла до вирішальної стадії саме на етапі у Тіні – раніше тричі пробивалася до фіналу на етапах у Курі.