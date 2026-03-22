Усі розділи
Лижні гонки. Сундлінг виграла прощальну гонку Діггінс

Олег Дідух — 22 березня 2026, 21:39
Шведська лижниця Йонна Сундлінг виграла заключний старт Кубку світу сезону 2025/26 років – масстарт на 20 кілометрів вільним стилем у американському Лейк Плесіді (штат Нью-Йорк). На фініші вона випередила партнерку по команді Лінн Сван і норвежку Хейді Венг.

Зіркова американка Джессіка Діггінс у своїй прощальній гонці в кар'єрі впала на останньому спуску та у підсумку посіла лише 12 місце, хоча до падіння претендувала на перемогу. Напередодні вона достроково забезпечила собі третій поспіль та сумарно четвертий у кар'єрі Великий кришталевий глобус.

Підсумкові результати:

Раніше заключну гонку чоловічого Кубку світу виграв Йоханнес Клебо, якому цей успіх дозволив вперше в кар'єрі виграти дистанційний залік Кубку світу.

