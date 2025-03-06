Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Клебо став найтитулованішим лижником в історії чемпіонатів світу

Олег Дідух — 6 березня 2025, 17:35
Клебо став найтитулованішим лижником в історії чемпіонатів світу
Йоханнес Клебо
Getty Images

Норвежець Йоханнес Клебо став найтитулованішим лижником в історії чемпіонатів світу.

У четвер, 6 березня, він разом з партнерами по збірній Норвегії виграв чоловічу естафету 4х7,5 км. Для Йоханнеса це золото стало п’ятим у п’яти гонках на поточному чемпіонаті світу в Тронхеймі та сумарно 14-м у кар’єрі.

За цим показником він випередив свого легендарного співвітчизника Петтера Нортуга, який у період з 2007 до 2015 року завоював 13 золотих нагород. Тепер Клебо є найтитулованішим лижником в історії чемпіонатів світу серед чоловіків.

У медальній таблиці лижних чемпіонатів світу за всі часи Клебо посідає четверте місце. Він поступається лише трьом жінкам – норвежкам Маріт Бьорген і Тереза Йохауг, а також Єлєні Вяльбе, яка представляла СРСР і Росію.

Найтитулованіші лижники в історії чемпіонатів світу:

Йоганнес Клебо Петер Нортуг

Йоганнес Клебо

Лижні гонки. Норвегія виграла чоловічу естафету на ЧС-2025
Лижні гонки. Норвежці завоювали золото ЧС-2025 у командному спринті
Лижні гонки. Клебо завоював третє золото, провал українців
Епохальна перемога Андерссон, золотий дубль Ріібера. Підсумки лижного тижня
Лижні гонки. Клебо завоював своє друге золото на ЧС-2025

Останні новини