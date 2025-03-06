Норвежець Йоханнес Клебо став найтитулованішим лижником в історії чемпіонатів світу.

У четвер, 6 березня, він разом з партнерами по збірній Норвегії виграв чоловічу естафету 4х7,5 км. Для Йоханнеса це золото стало п’ятим у п’яти гонках на поточному чемпіонаті світу в Тронхеймі та сумарно 14-м у кар’єрі.

За цим показником він випередив свого легендарного співвітчизника Петтера Нортуга, який у період з 2007 до 2015 року завоював 13 золотих нагород. Тепер Клебо є найтитулованішим лижником в історії чемпіонатів світу серед чоловіків.

У медальній таблиці лижних чемпіонатів світу за всі часи Клебо посідає четверте місце. Він поступається лише трьом жінкам – норвежкам Маріт Бьорген і Тереза Йохауг, а також Єлєні Вяльбе, яка представляла СРСР і Росію.

Найтитулованіші лижники в історії чемпіонатів світу: