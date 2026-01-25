Лижні гонки. Клебо оформив переможний дубль у Гомсі

Зірковий норвезький лижник Йоханнес Клебо виграв масстарт на 20 кілометрів класикою на етапі Кубку світу в швейцарському Гомсі. Таким чином, він оформив переможний дубль у Швейцарії – у суботу він також виграв спринт класикою.

У масстарі Клебо на 5,6 секунди випередив партнера по команді Еміля Іверсена. Топ-3 замкнув Харальд Остберг Амундсен. Сумарно норвежці посіли перші сім місць у гонці. Збірна України участь у гонці не брала.

Підсумкові результати:

Етап у Гомсі був останнім на Кубку світу перед зимовою Олімпіадою-2026. Кубок світу відновиться 28 лютого етапом у шведському Фалуні.

Напередодні жіночий масстарт виграла Йоханна Матінтало, для якої ця перемога стала першою в кар'єрі на Кубку світу.