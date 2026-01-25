Лижні гонки. Матінтало здобула першу перемогу в кар’єрі

Фінська лижниця Йоханна Матінтало виграла масстарт на 20 кілометрів класикою на етапі Кубку світу в швейцарському Гомсі. Для 29-річної фінської спортсменки це перша в кар'єрі перемога на Кубку світу.

В фінішному спринті Матінтало випередила лідерку загального заліку Кубку світу, зіркову американку Джессіку Діггінс. Компанію на подіумі їм склала норвезька лижниця Астрід Слінд, яка атакувала разом із Діггінс на початку гонки. Ця атака була нейтралізована ще до середини гонки.

Підсумкові результати:

Напередодні спринт класикою в Гомсі виграла шведка Лінн Сван. Програму швейцарського етапу Кубку світу завершуватиме чоловічий масстарт на 20 км класикою, початок гонки – о 15:15 за київським часом.