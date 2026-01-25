Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Лижні гонки. Матінтало здобула першу перемогу в кар’єрі

Олег Дідух — 25 січня 2026, 14:33
Лижні гонки. Матінтало здобула першу перемогу в кар’єрі
Йоханна Матінтало
Getty Images

Фінська лижниця Йоханна Матінтало виграла масстарт на 20 кілометрів класикою на етапі Кубку світу в швейцарському Гомсі. Для 29-річної фінської спортсменки це перша в кар'єрі перемога на Кубку світу.

В фінішному спринті Матінтало випередила лідерку загального заліку Кубку світу, зіркову американку Джессіку Діггінс. Компанію на подіумі їм склала норвезька лижниця Астрід Слінд, яка атакувала разом із Діггінс на початку гонки. Ця атака була нейтралізована ще до середини гонки.

Підсумкові результати:

Напередодні спринт класикою в Гомсі виграла шведка Лінн Сван. Програму швейцарського етапу Кубку світу завершуватиме чоловічий масстарт на 20 км класикою, початок гонки – о 15:15 за київським часом.

Кубок світу з лижних гонок Джессіка Діггінс Йоханна Матінтало

Кубок світу з лижних гонок

Лижні гонки. Клебо та Сван виграли спринт у Гомсі
Лижні гонки. Норвегія та Німеччина виграли командний спринт у Гомсі
Культовий етап у Кітцбюелі, Годжа та Бріньоне не їдуть у Чехію. Анонс лижного вікенду
Найкращий результат Марусяка в сезоні, перша перемога "нового Клебо". Підсумки лижного вікенду
Лижні гонки. Ілар виграла розділку в Обергофі

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік