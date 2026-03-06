Гірські лижі. Піровано здобула першу перемогу в кар’єрі

Італійська гірськолижниця Лаура Піровано виграла швидкісний спуск на домашньому етапі Кубку світу в Валь ді Фассі. Для неї це перша в кар'єрі перемога на Кубку світу, до цього вона навіть жодного разу не піднімалася на подіум.

Піровано всього на 0,01 секунди випередила німкеню Емму Айхер, яка наблизилася на відстань 14 очок до американки Ліндсі Вонн у заліку Кубку світу в швидкісному спуску. Також Айхер вийшла на друге місце в загальному заліку Кубку світу.

Топ-3 замкнула інша представниця США, Брізі Джонсон, яка нещодавно завоювала золото Олімпіади-2026 у швидкісному спуску.

Підсумкову результати:

У суботу, 7 березня, у Валь ді Фассі відбудеться ще один швидкісний спуск. Початок – об 11:45 за київським часом.