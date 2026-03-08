Гірські лижі. Куртоні здобула першу перемогу з 2022 року

Італійська гірськолижниця Елена Куртоні виграла супергігант на домашньому етапі Кубку світу в Валь ді Фассі. Для неї це перша перемога з грудня 2022 року та сумарно четверта в кар'єрі на Кубку світу.

У Валь ді Фассі Куртоні на 0,26 секунди випередила норвежку Кайсу Вікхофф Лі. Топ-3 сенсаційно замкнула ще одна італійка, Ася Дзенере. Для неї це перший у кар'єрі подіум на Кубку світу.

Лідер загального заліку Кубку світу, американка Мікаела Шиффрін, показала 23-й результат. Її головна конкурентка по загальному заліку, німкеня Емма Айхер, зійшла з дистанції.

Підсумкові результати:

Напередодні швидкісний спуск у Валь ді Фассі виграла інша представниця Італії, Лаура Піровано, яка сьогодні стала восьмою.