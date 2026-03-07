Гірські лижі. Піровано оформила переможний дубль у Валь ді Фассі

Італійська гірськолижниця Лаура Піровано виграла другий поспіль швидкісний спуск на домашньому етапі Кубку світу в Валь ді Фассі. Як і напередодні, вона випередила свою найближчу переслідувачку всього на 0,01 секунди.

Цього разу другою стала австрійка Корнелія Хюттер. Топ-3 з відставанням у 0,05 секунди замкнула Корінн Сутер. Ця перемога дозволила Піровано очолити залік Кубку світу в швидкісному спуску. Другою йде німкеня Емма Айхер, яка у сьогоднішньому старті розділила 12 місце зі швейцаркою Ясмін Флюрі. Легендарна американка Ліндсі Вонн лідерство втратила.

Підсумкові результати:

У неділю, 8 березня, етап у Валь ді Фассі завершиться супергігантом. Початок гонки – об 11:45 за київським часом.