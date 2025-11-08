Відома гірськолижниця вибула до кінця сезону через важку травму

Іменита словенська гірськолижниця Андрея Слокар вибула до кінця поточного сезону через важку травму.

Про це повідомляє NeveItalia.

Декілька днів тому вона порвала хрестоподібну зв'язку коліна під час тренування в австрійському Зольдені. 28-річна словенка вже перенесла операцію в Інсбурку. Вона пропустить решту поточного сезону, включно з Олімпіадою-2026.

Зазначимо, що це вже друга аналогічна травма у Слокар. Три роки тому вона порвала хрестоподібну зв'язку на лівому коліні.

Таким чином, у поточному сезоні Слокар провела лише одну гонку – гігантський слалом у Зольдені, де вона посіла 47 місце. На фіналі минулого Кубку світу в Сан Веллі (США) вона піднялася на подіум у слаломі. Сумарно на її рахунку 2 перемоги на етапах Кубку світу.