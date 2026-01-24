Гірські лижі. Хектор здобула першу перемогу в сезоні

Зіркова шведська гірськолижниця Сара Хектор виграла гігантський слалом на етапі Кубку світу в чеському Шпиндлерув Млині. Для неї це перша перемога у поточному сезоні.

Чинна олімпійська чемпіонка в гіганті випередила двох американок – Полу Мольцан і Мікаелу Шиффрін. Для останньої це перший подіум на Кубку світу в гіганті за останні два роки. Лідерка заліку гіганту, австрійка Юлія Шайб, у другій спробі зійшла з дистанції.

Підсумкові результати:

Етап Кубку світу в Шпиндлерув Млині завершиться в неділю, 25 січня, жіночим слаломом. Перша спроба розпочнеться об 11:30 за київським часом.

Раніше італієць Джованні Францоні виграв швидкісний спуск на Кубку світу в австрійському Кітцбюелі.