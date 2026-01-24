Українська правда
Гірські лижі. Францоні виграв найпрестижнішу гонку сезону

Олег Дідух — 24 січня 2026, 14:22
Джованні Францоні
Getty Images

Італійський гірськолижник Джованні Францоні виграв найпрестижнішу гонку гірськолижного сезону – швидкісний спуск на етапі Кубку світу в Кітцбюелі. Для нього це друга в кар'єрі перемога на Кубку світу – попередню він здобув минулого тижня у супергіганті на іншому культовому етапі, у швейцарському Венгені.

Францоні на 0,07 секунди випередив лідера загального заліку Кубку світу Марко Одерматта. Для швейцарця це ювілейний, сотий подіум у кар'єрі на Кубку світу. Топ-3 сенсаційно замкнув француз Максенс Музатон, для якого це лише другий у кар'єрі подіум на Кубку світу.

Підсумкові результати:

Етап Кубку світу в Кітцбюелі завершиться у неділю, 25 січня, слаломом. Початок першої спроби – об 11:30 за київським часом.

