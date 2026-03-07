Лижні гонки. Клебо та Сундлінг виграли спринт у Лахті
Йоханнес Клебо
Getty Images
Норвезький лижник Йоханнес Клебо виграв спринт вільним стилем на Кубку світу в фінському Лахті. У фіналі він випередив свого партнера по команді Ларса Хеггена та француза Жюля Шаппаза.
Результати фіналу (чоловіки):
У жінок все завершилося подвійним успіхом збірної Швеції. Перемогу здобула Йонна Сундлінг, яка випередила свою партнерку по команді Лінн Сван. Компанію на подіумі їм склала німкеня Колетта Ридцек.
Результати фіналу (жінки):
У неділю, 8 березня, етап Кубку світу в Лахті завершиться жіночою та чоловічою розділками на 10 км класикою. Вони розпочнуться об 11:30 та 13:15 за київським часом відповідно.
Минулого тижня Клебо виграв скіатлон на 20 км на етапі Кубку світу в шведському Фалуні.