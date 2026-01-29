Двоє фристайлістів збірної Швеції пропустять Олімпіаду через травму

Двоє представників збірної Швеції з фристайлу Філіп Гравенфорс та Робін Ольгорд пропустять цьогорічну Олімпіаду через травми.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації лижного спорту.

Гравенфорс отримав травму у Фінляндії під час тренування, де займався підготовкою до Олімпійських ігор. 25-річний могуліст впав та пошкодив собі ключицю.

Зауважимо, що в сезоні 2024 року швед посів третє місце в загальному заліку Кубку світу.

Сам спортсмен заявив у своєму інстаграм, що з цією травмою здійснився "найжахливіший його кошмар".

Невдовзі після отримання номінації на участь в Іграх, Ольгорд теж зазнав серйозної травми коліна. Інцидент стався в січні під час падіння на етапі Кубку світу у Валь-Сен-Комі (Канада). Це ушкодження достроково завершило сезон 22-річного лижника-могуліста.

У 2025 році спортсмен завоював срібну медаль чемпіонату Швеції, а у січні 2026 року його відібрали до складу олімпійської збірної.

Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри 2026 року пройдуть в Італії, у містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо, з 4 по 22 лютого 2026 року. Змагання з могулу почнуться 10 лютого.