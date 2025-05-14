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Зіркова лижниця вперше прокоментувала порушення кримінальної справи проти 64-річного сталкера

Руслан Травкін — 14 травня 2025, 13:06
Зіркова лижниця вперше прокоментувала порушення кримінальної справи проти 64-річного сталкера
Фріда Карлссон
Instagram

Шведська лижниця Фріда Карлссон вперше прокоментувала кримінальну справу проти 64-річного сталкера, який переслідував її у житті та соцмережах.

Слова Карлссон передає Iltalehti.fi.

"Це був досить складний процес. Переслідування впливає на багатьох людей, і саме тому я хотів, щоб було рішення суду.

Мені важливо, щоб мова йшла лише про публічних осіб, а й про всіх жінок, які стають жертвами домагань чи переслідування", – сказала Фріда.

Чоловік отримав шість місяців умовного терміну ув'язнення та має виплатити спортсменку 40 000 крон (близько 3700 євро) компенсації.

У телефоні сталкера було понад 7000 фотографій Карлссона. Крім того, чоловік надіслав сотні повідомлень і намагався зателефонувати лижнику.

25-річна Фріда Карлссон досягла успіху на чемпіонаті світу з лижного спорту в Тронхеймі, коли вона виграла перше в кар'єрі золото на дистанції 50 км. На Олімпійських іграх 2022 року вона стала бронзовою призеркою в естафеті 4 по 5 км.

лижний спорт Фріда Карлссон

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