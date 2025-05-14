Зіркова лижниця вперше прокоментувала порушення кримінальної справи проти 64-річного сталкера

Шведська лижниця Фріда Карлссон вперше прокоментувала кримінальну справу проти 64-річного сталкера, який переслідував її у житті та соцмережах.

Слова Карлссон передає Iltalehti.fi.

"Це був досить складний процес. Переслідування впливає на багатьох людей, і саме тому я хотів, щоб було рішення суду.

Мені важливо, щоб мова йшла лише про публічних осіб, а й про всіх жінок, які стають жертвами домагань чи переслідування", – сказала Фріда.