Норвезький чемпіон закликав не допускати росіян до міжнародних змагань

Норвезький лижник Гаральд Естберг Амундсен закликав не допускати російських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях.

Цитує спортсмена Dagbladet.

"Я помічаю, що в деяких інших видах спорту росіяни продовжують виступати. Теніс – глобальний вид спорту, у якому змагаються російські гравці, а на трибунах можна побачити відомих особистостей.

Мені здається дивним, що їм це дозволяють, тоді як у лижних перегонах вони брати участь не можуть. Поки триває війна, я вважаю, що вони не повинні виступати в жодному виді спорту", – розповів Амундсен.