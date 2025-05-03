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Норвезький чемпіон закликав не допускати росіян до міжнародних змагань

Олександр Булава — 3 травня 2025, 12:42
Норвезький чемпіон закликав не допускати росіян до міжнародних змагань
Гаральд Естберг Амундсен
instagram.com/haraldamundsen1

Норвезький лижник Гаральд Естберг Амундсен закликав не допускати російських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях.

Цитує спортсмена Dagbladet.

"Я помічаю, що в деяких інших видах спорту росіяни продовжують виступати. Теніс – глобальний вид спорту, у якому змагаються російські гравці, а на трибунах можна побачити відомих особистостей.

Мені здається дивним, що їм це дозволяють, тоді як у лижних перегонах вони брати участь не можуть. Поки триває війна, я вважаю, що вони не повинні виступати в жодному виді спорту", – розповів Амундсен.

Нагадаємо, Міжнародна федерація лижного спорту відсторонили від міжнародних змагань росіян після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, що Амундсен є переможцем Кубку світу з лижних перегонів. Також в його активі є нагороди чемпіонату світу.

Раніше повідомлялося, що будинок батьків російського лижника Алєксандра Большунова згорів внаслідок потрапляння снаряда.

Харальд Остберг Амундсен

Харальд Остберг Амундсен

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