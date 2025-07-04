Помер колишній головний тренер збірної України з гірських лиж

У п’ятницю, 4 липня у віці 56 років пішов із життя відомий український тренер із гірськолижного спорту Сергій Володимирович Мілько.

Про це повідомляє пресслужба Української лижної Федерації.

Причини смерті Мілька не називаються. Тривалий час Сергій Володимирович був старшим тренером у ДЮСШ ім. О. Бутовського (місто Полтава). Виховав велику кількість майстрів спорту України.

В сезоні-2006/07 Мілько був головним тренером збірної України з гірськолижного спорту, зокрема, очолював команду на чемпіонаті світу 2007 року в шведському Оре.

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