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Помер колишній головний тренер збірної України з гірських лиж

Олег Дідух — 4 липня 2025, 16:38
Помер колишній головний тренер збірної України з гірських лиж
Сергій Мілько
Лижна федерація України

У п’ятницю, 4 липня у віці 56 років пішов із життя відомий український тренер із гірськолижного спорту Сергій Володимирович Мілько.

Про це повідомляє пресслужба Української лижної Федерації.

Причини смерті Мілька не називаються. Тривалий час Сергій Володимирович був старшим тренером у ДЮСШ ім. О. Бутовського (місто Полтава). Виховав велику кількість майстрів спорту України.

В сезоні-2006/07 Мілько був головним тренером збірної України з гірськолижного спорту, зокрема, очолював команду на чемпіонаті світу 2007 року в шведському Оре.

Раніше повідомлялося про те, що в Саппоро у 19-річному віці загинув талановитий японський стрибун з трампліна Асахі Сакано, який впав із житлового будинку.

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