Японський стрибун з трампліна загинув у 19-річному віці

Талановитий 19-річний японський стрибун на лижах з трампліна Асахі Сакано загинув, впавши з житлового будинку в рідному місті Саппоро.

Про це повідомляє fnn.jp.

Трагічний інцидент трапився 1 липня. Сакано доправили до лікарні з важкими травмами, проте врятувати життя спортсмена лікарі так і не змогли.

Сакано був одним із найперспективніших стрибунів Японії в своїй віковій категорії. 4 рази представляв країну на юніорських чемпіонатах світу, де в 2023 році у канадському Вістлері здобув срібло у міксті.

На його рахунку два старти на Кубку світу: в лютому 2024 року він посів 49 і 47 місця на домашньому етапі в Саппоро.

Нагадаємо, вчора, 3 липня, загинув форвард Ліверпуля та збірної Португалії Діогу Жота.