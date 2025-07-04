Японський стрибун з трампліна загинув у 19-річному віці
Асахі Сакано
fnn.jp
Талановитий 19-річний японський стрибун на лижах з трампліна Асахі Сакано загинув, впавши з житлового будинку в рідному місті Саппоро.
Про це повідомляє fnn.jp.
Трагічний інцидент трапився 1 липня. Сакано доправили до лікарні з важкими травмами, проте врятувати життя спортсмена лікарі так і не змогли.
Сакано був одним із найперспективніших стрибунів Японії в своїй віковій категорії. 4 рази представляв країну на юніорських чемпіонатах світу, де в 2023 році у канадському Вістлері здобув срібло у міксті.
На його рахунку два старти на Кубку світу: в лютому 2024 року він посів 49 і 47 місця на домашньому етапі в Саппоро.
Нагадаємо, вчора, 3 липня, загинув форвард Ліверпуля та збірної Португалії Діогу Жота.