Українські сноубордисти не пройшли у фінал ЧС-2025 у паралельному слаломі
Аннамарі Данча
FIS
Українські сноубордисти не змогли кваліфікуватись у фінал чемпіонату світу зі сноубордингу у паралельному слаломі.
Найкращий результат серед наших спортсменів продемонстрували Аннамарі Данча (22 місце) та Михайло Харук (27 місце).
Для виходу у фінальну стадію змагання необхідно було посісти місце серед 16 кращих.
Детальний розклад змагань із фрістайлу – тут, зі сноубордингу – тут.
Напередодні представники України вибороли 5 медалей на Кубку Європи в Давосі.