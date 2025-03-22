Українські сноубордисти не пройшли у фінал ЧС-2025 у паралельному слаломі

Українські сноубордисти не змогли кваліфікуватись у фінал чемпіонату світу зі сноубордингу у паралельному слаломі.

Найкращий результат серед наших спортсменів продемонстрували Аннамарі Данча (22 місце) та Михайло Харук (27 місце).

Для виходу у фінальну стадію змагання необхідно було посісти місце серед 16 кращих.

Детальний розклад змагань із фрістайлу – тут, зі сноубордингу – тут.

Напередодні представники України вибороли 5 медалей на Кубку Європи в Давосі.