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Українські сноубордисти не пройшли у фінал ЧС-2025 у паралельному слаломі

Олександр Булава — 22 березня 2025, 12:46
Українські сноубордисти не пройшли у фінал ЧС-2025 у паралельному слаломі
Аннамарі Данча
FIS

Українські сноубордисти не змогли кваліфікуватись у фінал чемпіонату світу зі сноубордингу у паралельному слаломі.

Найкращий результат серед наших спортсменів продемонстрували Аннамарі Данча (22 місце) та Михайло Харук (27 місце).

Для виходу у фінальну стадію змагання необхідно було посісти місце серед 16 кращих.

Детальний розклад змагань із фрістайлу – тут, зі сноубордингу – тут.

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Напередодні представники України вибороли 5 медалей на Кубку Європи в Давосі.

Аннамарі Данча Харук

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