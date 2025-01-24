Шиффрін назвала терміни повернення на Кубок світу

Зіркова американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін повернеться до змагань на Кубку світу вже наступного тижня.

Про це повідомила сама спортсменка на своїй сторінці в Instagram.

Першою гонкою Шиффрін після травми слалом у французькому Куршевелі, який відбудеться 30 січня. Це буде останній старт у жіночому Кубку світу перед чемпіонатом світу в австрійському Заальбах-Хінтерглеммі, який стартує 4 лютого.

Нагадаємо, Шиффрін не виступала на Кубку світу з 30 листопада минулого року, коли вона отримала колоту рану в боку в результаті падіння в другій спробі гіганту на домашньому етапі в Кіллінгтоні. В грудні повідомлялося про те, що Мікаела може пропустити решту поточного сезону.

Наразі 29-річна американка посідає 16 місце в загальному заліку Кубку світу з 245 очками в активі.