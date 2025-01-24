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Шиффрін назвала терміни повернення на Кубок світу

Олег Дідух — 24 січня 2025, 12:30
Шиффрін назвала терміни повернення на Кубок світу
Мікаела Шиффрін
Getty Images

Зіркова американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін повернеться до змагань на Кубку світу вже наступного тижня.

Про це повідомила сама спортсменка на своїй сторінці в Instagram.

Першою гонкою Шиффрін після травми слалом у французькому Куршевелі, який відбудеться 30 січня. Це буде останній старт у жіночому Кубку світу перед чемпіонатом світу в австрійському Заальбах-Хінтерглеммі, який стартує 4 лютого.

Нагадаємо, Шиффрін не виступала на Кубку світу з 30 листопада минулого року, коли вона отримала колоту рану в боку в результаті падіння в другій спробі гіганту на домашньому етапі в Кіллінгтоні. В грудні повідомлялося про те, що Мікаела може пропустити решту поточного сезону.

Наразі 29-річна американка посідає 16 місце в загальному заліку Кубку світу з 245 очками в активі.

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